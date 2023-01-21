السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وداعًا للإرهاق العقلي.. نصائح لتقليل إجهاد الدماغ

نصائح لتقليل إجهاد
نصائح لتقليل إجهاد الدماغ

تتأثر القدرة على التفكير بوضوح وكفاءة في كثير من الأحيان بسبب إجهاد الدماغ، والذي يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة.

ووفقًا لموقع "hindustantimes"، يُعد إرهاق الدماغ مشكلة شائعة تؤثرعلى العديد من الأشخاص في عالم اليوم سريع الخطي، يمكن أن ينتج إرهاق الدماغ عن مجموعة متنوعة من العوامل، مثل قلة النوم والتوتر والإرهاق ويمكن أن يؤدي إلى نقص الحافز وآليات التأقلم غير الصحية (مثل تجنب العمل أو تعاطي المخدرات أو الكحول)، والتهيج والضغط وعدم انتظام أنماط النوم وتغير الشهية، كما أنه يؤثر على علاقاتنا وحياتنا اليومية التي تقودنا إلى دوامة من الأفكار المتسارعة أو الاجترار أو الإفراط في التفكير.

ونشعر بالتعب والإرهاق بسبب النشاط المعرفي المطول لدماغنا لمعالجة المعلومات والاستجابة للمواقف، ومع ذلك  هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتقليل إجهاد الدماغ وتحسين وظائف المخ بشكل عام.

ويعد الأمر مرهق عاطفيًا وعقليًا أن نكون في معركة مستمرة ضد أدمغتنا، هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن نعمل على مرونتنا العقلية كل يوم، وهذا يشمل وضع أهداف واقعية لأنفسنا، والبقاء منظمين، وتحدي التشوهات المعرفية لدينا والتحدث الذاتي السلبي  وممارسة الرعاية الذاتية.

كما اقترح الخبراء بعض النصائح المفيدة لتقليل إجهاد الدماغ:

حافظ على توقعات واقعية لنفسك

هل أهدافك اليومية قابلة للتحقيق أم أنها بحاجة إلى إعادة التغيير والتبديل؟

ما الذي يجب تحديده كأولوية؟ على ماذا تريد التركيز؟

ابدأ بخطوات صغيرة وصغيرة (مهمة)

تنمية التعاطف مع الذات في الأيام التي تواجه فيها مقاومة عقلية

2. وضع حدود صحية

قل "لا" للأشياء التي لا تريد فعلها دون الشعور بالأنانية أو بالذنب أو القلق بشأن احتمال إيذاء شخص آخر.

ليس من مسؤوليتك أن تستمتع بتوقعات الآخرين غير الواقعية منك.

لا تنفق طاقتك إلا على الأشخاص الذين تهمك حقًا.

تجنب الإفراط في العمل

3. تحقق مع نفسك

سجل أفكارك

تحدث مع شخص تثق به

رتب احتياجاتك حسب الأولوية

اجعل نفسك مسؤولاً: هل تتجنب مسؤوليات معينة؟ هل تتبنى آليات تكيف غير صحية؟

4. تحدي أخطاءك في التفكير

ما الدليل الذي أملك على صحة هذا الفكر؟

ما الدليل الذي أملك على أن هذا الفكر غير منطقي؟

ما هو الفكر الأكثر واقعية لهذا الموقف؟

تحدى أخطائك في التفكير تحقق مع نفسك وضع حدود صحية لتقليل إجهاد الدماغ أخطائك في التفكير اجعل نفسك مسؤولا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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