السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. انطلاق امتحان نصف العام للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

طلاب
طلاب

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الإعدادي للعام الدراسي  2022 - 2023، في 337 لجنة على مستوى محافظة الإسكندرية.
ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ  107092 طالبًا، يؤدون امتحاناتهم أمام  377  لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسعة، بمشاركة  12714ملاحظًـا، و1443 مراقبًـا، و1486 معاونًا، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 754.

وشدد «أبو زيد» على الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، وحرصًـا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة، وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

وأكد على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتًا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.

الإسكندرية الشهادة الاعدادية 337 لجنة 107092 طالب ـا انطلاق امتحانات الإعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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