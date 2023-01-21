السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصلاح خط مياه وتجديد آخر بقطاعي جنوب وغرب إسكندرية

اصلاح خط مياه بالإسكندرية
اصلاح خط مياه بالإسكندرية

انتهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من إصلاح كسر خط مياه مواسير 1600مم طرد محطة الكيلو 40 المار أسفل الطريق الصحراوي، بجوار مدخل محافظة الإسكندرية منطقة العامرية والذي يقوم بإمداد وتغذية مدينة برج العرب، والساحل الشمالي، ومدينة الحمام.

ويعمل خط المياه على تغذية الكيلو 34 الساحلي حتى الكيلو 63 ساحلي والمغذى لخطين آخرين خط 1600 مم وخط 1000مم.

واتخذت شركة مياه الإسكندرية اللازم تجاه الكسر الذى واجهته منطقة جنوب الإسكندرية منذ الخميس الماضي، وتنفيذ جميع إجراءات السلامة والحيطة، والسيطرة على الوضع وغلق مصدر المياه مؤقتًا حتى تم إصلاح الكسر بشكل نهائي وفتح المياه مرة أخرى.

إحلال وتجديد لخط 1000 مم

كما قامت الشركة بعملية إحلال وتجديد لخط 1000 مم تحت مزلقان سكة حديد لمعي، والذي يعمل علي تغذية رافع الدخيلة، فقد تم الإحلال بطول 45 متر علي جانبي الطريق، وتم التنسيق مع جميع الشركات المجاورة على قطع المياه لعدة ساعات لحين الانتهاء من إصلاح الكسر.

3 خطوط مياه بديلة 

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، إنه نظراً لوجود عدد 3 خطوط بديلة لتغذية هذه المناطق ما كان له عظيم الأثر في تخفيف الضرر وانتفاع قاطني منطقة الدخيلة والمكس بنسبة كبيرة منها، وسرعان ما تم الانتهاء من الكسر وإعادة الشيء لأصله.

وأكد «جابر» حرص الشركة على سرعة الإنتهاء بشكل كامل لإصلاح الكسر خلال ساعات وفي نطاق المدة المحددة لاستعادة العمل على هذا الخط وتغذية المناطق المتضررة من انقطاع المياه، والذي ساهم في إنجاحه فريق من الفنيين المتميزين بشركة مياه الإسكندرية بمختلف القطاعات.

اصلاح خط مياه بالإسكندرية
اصلاح خط مياه بالإسكندرية
اصلاح خط مياه بالإسكندرية
اصلاح خط مياه بالإسكندرية
اصلاح خط مياه بالإسكندرية
اصلاح خط مياه بالإسكندرية
شركة مياه الشرب إصلاح كسر خط مياه تم إصلاح الكسر احلال وتجديد الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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