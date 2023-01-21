السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نواب أمريكيون: بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

انتقد نواب أمريكيون العملية الروسية في أوكرانيا قائلين "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح".

 

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذه التصريحات قد جاءت خلال لقاء جمع كلاً من السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال والسيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين آخرين في أوكرانيا في وقت سابق اليوم، وفقاً لمكتب جراهام.

 

وقال جراهام - في بيان - "نحن الثلاثة، جمهوري واثنان نواب ديمقراطيان، نتشارك نفس الهدف لأوكرانيا بشأن طرد الروس من أوكرانيا.. ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج الجيش الأوكراني إلى الدبابات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام العالمي في خطر.

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نواب أمريكيون: بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح

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