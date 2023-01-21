السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة وحلفاؤها يوافقون على إدخال سقفين منفصلين لأسعار منتجات النفط الروسية

منتجات النفط الروسية
منتجات النفط الروسية

اتفق ممثلو تحالف الدول المشاركة في سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا ومنتجاته على الحاجة إلى إدخال سقفين منفصلين لأسعار المنتجات النفطية الروسية حسب فئتها.

 

ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية: "اتفق نواب الوزراء على نهج للمنتجات المصنعة من شأنه أن يوفر سقفين منفصلين بالإضافة إلى سقف أسعار النفط الخام: أحدهما للمنتجات التي يتم تداولها عادة بعلاوة على النفط الخام، مثل الديزل أو البنزين، والآخر للمنتجات التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام، مثل زيت الوقود".

 

كما وافق التحالف في مارس، على مراجعة سقف أسعار النفط الخام الروسي، مع مراعاة التغيرات المحتملة في السوق بعد إدخال سقف أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من فبراير.

 

وأوضحت وزارة المالية أن نواب الوزراء اتفقوا على تعديل سقف أسعار النفط الخام في مارس.

 

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا "سيسمح للتحالف بمراعاة التطورات في السوق العالمية بعد إدخال الحدود القصوى لأسعار المنتجات المصنعة".

 

 بالإضافة إلى ذلك، ستؤخذ في الاعتبار "نتائج المراجعة الفنية لسقف أسعار النفط الخام في الاتحاد الأوروبي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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