نبيل عبدالفتاح: الجماعات الإسلامية تلجأ إلى تأويل خاطئ لروايات نجيب محفوظ

قال نبيل عبدالفتاح، مستشار مركز الأهرام، إن الجماعات الإسلامية تلجأ إلى تأويل ديني خاطئ لرواية نجيب محفوظ "أولاد حارتنا".

وأضاف عبدالفتاح، خلال لقاءه ببرنامج العاشرة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن الهدف الأكبر من هذا التأويل الديني الخاطئ هو ليس نجيب محفوظ في ذاته، لافتاً إلى أنه منذ هزيمة يونيه 1967 كان استهداف الأدب والأدباء هو أحد الأهداف الأساسية السياسية، لخلق تعبئة عامة في مواجهة التأثير الكبير يلعبه الروائيون والأدباء والشعراء.

وأوضح مستشار مركز الأهرام، أن نجيب محفوظ كان كبش الفداء، ولم يكن هو وحده بل كان أيضا توفيق الحكيم، عندما عمل حديث مع الله، وكان حديثًا عاديًا جدًا، لافتاً إلى أن توفيق الحكيم رسخ للفن المسرحي العربي، وحاول أن ينقل لغة المسرح إلى اللغة الثالثة بين الفصحى وبين العامية وبالتالي لغة تليق وأكثر سلاسة مسرحياً من ما كان قبل ذلك، أو من اللغة العامية التي كانت تستخدم في بعض المسارح في عماد الدين وغيره، وبالتالي فقد جعل من فن المسرح مسألة هامة في الأدب العربي.