السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقة «الدوم» إسراء أحمد محمود: «ربنا عادل وأنا مبسوطة»

متسابقة الدوم إسراء
متسابقة الدوم إسراء أحمد محمود

قالت متسابقة الدوم إسراء أحمد محمود، من أسوان، إنها جاءت إلى برنامج "الدوم" من أجل تحقيق حلم الغناء.

 

وعلق أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، على آداء المتسابقة: "جميل جميل.. شكرا يا إسراء إنك جيتي".

 

وعقبت إسراء: "حاسة إن ربنا عادل وأنا مبسوطة جدا إني وصلت".

 

وبدأت حلقة تجارب الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

 

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

 

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى

مواعيد متحف الحضارة بالفسطاط وأسعار التذاكر

العراق: مقتل عنصرين من داعش والعثور على مواد متفجرة فى كركوك وديالى

إصابة 13 شخص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى أسوان

انطلاق معرض «شادر الخير» لمحاربة الغلاء بمدينة 15 مايو

فتاة تنقذ 4 أطفال وسيدتين من الغرق فى منيا لقمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل