متسابقة «الدوم» إسراء أحمد محمود: «ربنا عادل وأنا مبسوطة»

قالت متسابقة الدوم إسراء أحمد محمود، من أسوان، إنها جاءت إلى برنامج "الدوم" من أجل تحقيق حلم الغناء.

وعلق أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، على آداء المتسابقة: "جميل جميل.. شكرا يا إسراء إنك جيتي".

وعقبت إسراء: "حاسة إن ربنا عادل وأنا مبسوطة جدا إني وصلت".

وبدأت حلقة تجارب الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.