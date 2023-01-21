آية شاروخان متسابقة «الدوم»: «بتكلم وبغنى وبرقص هندى»

قالت آيه علاء عبد الظاهر، متسابقة برنامج الدوم من الإسكندرية، إنها ملقبة بـ "آيه شاروخان"، والسبب في ذلك أنها تتحدث هندي وترقص هندي وتغني هندي.

وأشاد مدرب التمثيل أحمد مبارك بطبقة صوت المتسابقة آيه عبدالظاهر، قائلاً: "طبقة صوتك حلوة، لكن أنا عايزك تنسي إنها حلوة، والدكتور محمد أبو الخير والأستاذ شادي يقدروا يحكموا على ده".

وبدأت حلقة تجارب الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.