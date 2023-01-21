الإعلامى شادى شاش يشيد بآداء متسابقة «الدوم» نوران عادل فى التعليق الصوتى

قدمت متسابقة برنامج "الدوم" نوران عادل محمد، من البحيرة، فقرتها في التقديم، لتنال استحسان الإعلامي شادي شاش، الذي عقب بقوله: "كويسة في التعليق الصوتي، صوتك كويس وأدائك كويس، وينقصك بعض التضبيط".

وبدأت حلقة تجارب الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.