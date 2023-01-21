الإعلامى شادى شاش يشيد بآداء متسابقة «الدوم» دينا النجولى فى تقديم نشرة الأخبار

قدمت المتسابقة دينا جاب الله النجولي، من محافظة الإسكندرية كينج ماريوت، فقرة تقديم نشرة الأخبار في مسابقة الدوم، ونالت المتسابقة إعجاب الإعلامي شادي شاش، وعلق على آدائها بقوله: "كويس".

وبدأت حلقة تجارب الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.