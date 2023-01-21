الإعلامى شادي شاش يشيد بمتسابق «الدوم»: «العربى كويس ومفيش فيه ولا غلطة»

قدم المتسابق أحمد وجيه حماد من البحيرة، من قرية تابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، فقرة في التقديم التلفزيوني.

وقال المتسابق أحمد وجيه حماد: "لا أنسى فضل والدي فقد عانى كثيرا حتى أصل للمرحلة التي أنا عليها، وبفضل والدتي ودعاءها".

وأوضح أن بداية حلمه الذي يحاول الوصول إليه كانت من مصنع الطوب.

ونجح المتسابق أحمد وجيه حماد فيما قدمه ونال اعجاب الإعلامي شادي شاش، الذي عقب عليه بقوله:"العربي كويس مفيش فيه ولا غلطة ودي حاجة أنا مسمعتهاش ولا مرة ومفيش غلطة واحدة".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.