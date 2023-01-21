السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادى بالبحيرة.. اليوم

مدرسة بالبحيرة
مدرسة بالبحيرة

يؤدي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، امتحانات الترم الأول لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يدخل الامتحان  120972  طالبًا وطالبة "انتظام ومنازل"، بالإضافة إلى  1630 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية داخل 18 لجنة امتحانية، وكذا  39 طالبًا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهاده الإعدادية "للصم وضعاف السمع" داخل 4 لجان بإدارات "شبراخيت، وإيتاي البارود، وكفر الدوار، ودمنهور"، و15 طالبًا من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وذلك بجميع اللجان وعددها 644 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بجميع اللجان وعددها 644 لجنة، لتستقبل الطلاب الذين سوف يؤدون امتحانات الشهاده الإعداديه العامة، وذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي تنطلق اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 21 يناير، وتنتهي الخميس الموافق 26 من يناير الجاري.

 وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش.

كما أكد على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية الثمانية عشر بصفة مستمرة، لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، وكذا الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب والمناخ المناسب لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم،  واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

الإعدادية العامة الإعدادية للصم وضعاف السمع الشهادة الإعدادية العامة الشهادة الاعدادية امتحان اللغة العربية وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

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