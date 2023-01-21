السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: مسئول عسكرى يجتمع برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث الوضع فى أوكرانيا

ميريانا سبولجاريتش
ميريانا سبولجاريتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نائب وزير الدفاع الروسي العقيد ألكسندر فومين، التقى مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريتش، لمناقشة التفاعل المشترك بين الجانبين في أوكرانيا.

 

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "الجانبين ناقشا أهم قضايا التفاعل بين وزارة الدفاع الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاتجاه الأوكراني، والتي تشمل: الامتثال للقانون الإنساني الدولي، ومعاملة أسرى الحرب، والبحث عن الأشخاص المفقودين".
 

وأضاف البيان أن الاجتماع كان بناءا للغاية واتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما.


كما التقت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق من اليوم بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وناقشا العمل المشترك بشأن أوكرانيا وتطرقوا إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بحماية المدنيين وأسرى الحرب، وفقًا للبيان.


يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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