السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مريم حسن تقدم نصائحها لمتسابقى الموسم الثانى بـ«الدوم»

مريم حسن
مريم حسن

حرص برنامج "الدوم" على إجراء حوار مع المذيعة الشابة مريم حسن، ابنة محافظة مرسى مطروح، والتي استطاعت الفوز بلقب "الدوم" عن فئة التقديم التلفزيوني بالموسم الأول من البرنامج، ولهذا قدمت مريم حسن الكثير من النصائح لمتسابقة الموسم الثاني، قائلة: " لازم يكون فيه تغلب على الخوف والتوتر على المسرح، لأن الفرصة بتيجي مرة واحدة ولازم يكون فيه استغلال للموهبة".

 

الدوم 

وأشادت الإعلامية مريم حسن بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما أتاحت لها الفرصة في التدريب بقناة "إكسترا نيوز الإخبارية"، معبرة:" بدأنا تدريب في القناة عقب الفوز مباشرة، وتم التدريب على تعزيز اللغة العربية وتحسين مخارج الحروف بشكل كبير".

 

وبدأت مساء الجمعة، الحلقة الرابعة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

 

اكتشاف النجوم

وقدمت حلقة الجمعة مجموعة متنوعة من المواهب المختلفة في محافظة الإسكندرية، حيث فتح "الدوم" أبوابه لمدة يومين لأبناء الإسكندرية ومطروح والبحيرة للتباري في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل.

الدوم الشركة المتحدة المذيعة مريم حسن مرسى مطروح اكسترا نيوز

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