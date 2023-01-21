مريم حسن نجمة «الدوم 2022» للمتسابقين: «البرنامج بيدعمك فى كل خطواتك»

قدمت مريم حسن، نجمة الدوم 2022، نصائح للمتسابقين، قائلة:" أقولهم استعدوا كويس أوي، وخدوا بالأسباب، لأنه علي قد سعيك على قد ما ربنا هيديك وأوعى تخاف من المسرح والرهبة، متخليش ده، يسيطر عليك".



وتابعت: "الدوم بيفضل دايماً معاك في كل خطواتك داعماً ليك وفي ضهرك، بداية من انضمامنا لقناة إكسترا نيوز، ومن التدريبات وعرفت حاجات كتير أوي، خليك واثق في نفسك ومخارج حروفك، الأداء بيفرض نفسه".



“الدوم”



وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط ، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.



وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.



وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.



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