أنغام صوت مصر.. تكريم مميز لنجمة الغناء فى برنامج الدوم

احتفى برنامج الدوم بالنجمة الكبيرة أنغام صوت مصر في الحلقة الجديدة من برنامج لاكتشاف المواهب وهو البرنامج الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وفي تقرير عن أنغام قال، "في بيت بيتنفس مزيكا وفن ولدت معجزة فنية اسمها انغام.. علمها أبوها الموسيقار محمد علي سليمان الغناء وقدمها للجمهور على المسرح واعتبرها صوت مصر القادم.. أنغام تعبت وذاكرت ولما وقفت للمرة الأولى على المسرح كانت زي نجمة كبيرة ومن يومها وهي نجمة مصر واحتلت قلوب الجمهور، وكان ألبوم في الركن البعيد الهادي بدايتها الحقيقية وأنغام دايما كانت بتقول أبويا هو اللي فرش لي الطريق للنجومية، مشوار طويل مشيته أنغام طارت فيه زي الفراشة في كل ألوان الغناء وقدرت بصوتها وإحساسها توصل للكل لحد ما بقت صوت مصر اللقب اللي تمناه لها أبوها في تقديمها".

تقدمت المتسابقة يمنى محمد إلى فئة التقديم التليفزيوني ببرنامج الدوم وأشادت بها لجنة التحكيم ومجيئها من مطروح إلى الإسكندرية للاختبار.

وأعاد تألق يمنى، الإعلامية مريم حسن التي فازت بالموسم الأول وهي أيضًا من مطروح قالت في رسالة لشباب الموسم الثاني: "استعدوا كويس أوي وخدوا بالأسباب وأوعوا تخافوا من المسرح واستعدوا كويس".

وأضافت، أحلى حاجة في البرنامج مش إنه يطلع الموهبة، لكنه بيفضل وراك وفي ضهرك، وبقول لكل المتقدمين اهتموا بوقتكم في نفسكم والأداء ومتخافش".

وعن تقدميها مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قالت، فوجئت بإشادت الرئيس السيسي ولم أجد ما يعبر عن مشاعري وإحساسي بتلك الكلمات العظيمة".

وأشادت بالشركة المتحدة وأن جائزتها كانت التعيين في إكسترا نيوز، وأنه من اليوم التالي كان هناك تدريب مميز مؤكدة أن تجربة إكسترا نيوز مميزة للغاية.