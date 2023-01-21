سعر الدولار اليوم السبت 21-1-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 21 /1/ 2023 يعد أحد أبرز الموضوعات التي اعتاد الجمهور المصري أن يبحث عنها بشكل يومي في ظل التغيير المستمر في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في البنوك المصرية



وتزايدت عمليات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الحالية على سعر الدولار اليوم السبت 21 /1/ 2023 وذلك بسبب رغبة المصريين في معرفة سعر الدولار بالبنوك المصرية.

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أسعر الدولار اليوم السبت

ويختلف سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في البنوك المصرية نظرا لتحديد أسعار مختلفة من بنك لآخر، وفيما يلي يقدم "الدستور" سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في بنك مصر سجل: 29.69 للشراء، و29.79 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل: 29.79 للشراء، 29.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في البنك المصري الخليجي سجل: 29.8 للشراء، 29.9 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سجل: 29.79 للشراء، و29.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في المصرف المتحد سجل: 29.79 للشراء، و29.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في البنك الأهلي المصري سجل: 29.69 للشراء، و29.79 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في بنك HSBC سجل: 29.8 للشراء، و29.9 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في بنك الإسكندرية سجل: 29.8 للشراء، و29.9 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في بنك CIB سجل: 29.79 للشراء، و29.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في بنك التعمير والإسكان سجل:30.3 للشراء، و30.4 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في بنك قناة السويس سجل: 29.79 للشراء، و29.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في بنك قناة السويس سجل: 29.79 للشراء، و29.89 للبيع. سعر الدولار اليوم السبت 21 / 1/ 2023 في بنك البركة مصر سجل: 27.6 للشراء، و27.7 للبيع.

سعر الدولار عالميا



وشهد الدولار الأمريكي انتعاشا كبيرا خلال تعاملات يوم الجمعة، مكن العملة الخضراء من محو خسائرها على مدار هذا الأسبوع، ووضعها على المسار نحو تحقيق أرباح أسبوعية، بعدما شهد الدولار أكبر ارتفاعاته اليومية في نحو أسبوعين.

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وكان الدولار الأمريكي قد شهد سلسلة تراجعات، استمرت على مدار جلسات الأسبوع، نتيجة للبيانات الاقتصادية السلبية للغاية، والتي عززت مخاوف الركود بأكبر اقتصاد في العالم، وعرض الدولار نحو تكبد خسائر كبيرة، ولكن قرارات وزارة الخزانة الأمريكية قدمت دعما كبيرا لتداولات الدولار، ومكنته من محو خسائر الأسبوع وتحقيق بعض الأرباح، وإن كانت ضعيفة.

وجاء هذا بعدما شهدت العملة خسائرها بنحو 1.76% منذ بدء يناير وحتى الآن، بعدما تراجعت بنحو 8% الشهر الماضي، مع توجه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض وتيرة التشديد النقدي.