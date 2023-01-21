«الدوم» يستعرض قصة الفنان العالمى عمر الشريف

عرض برنامج “الدوم” تقريراً عن حياة الفنان العالمي عمر الشريف.

وجاءت القصة: "من شاطئ إسكندرية بدأ عمر الشريف رحلته لغاية لما وصل للعالمية، اسمه الحقيقي ميشال دميتري، أبوه تاجر أخشاب، من منطقة كليوباترا في إسكندرية، وقدم في مدرسة داخلية والسر في تنظيم شخصيته كان مسرح المدرسة".

وفي المسرح اتولد حب عمر الشريف للتمثيل وبقي أهم حلم في حياته، بس أهله كانوا شايفين إن ده عيب، وأصروا إنه يعيش في جلباب أبيه ويكمل مشواره في تجارة الخشب، بس حبه للفن وموهبته كانت أكبر من أنه يتخلي عن حلمه.

«عمر الشريف مسك العصاية من النص في الوقت ذاته اللي كان بيشتغل مع والده عمل فرقة من الطلاب والهواة وقدم معاهم مسرحيات وكان بيمثل دور البطل، ولما والده زهق من الخسارة اللي بسببها قاله أنت عايز تبقي ممثل خلاص روح اعمل اللي أنت عايزة».

«العالمي قدم في الأكاديمية الملكية في لندن عشان يدرس المسرح وأتقبل، وقبل ما يسافر وهو بيسلم على صاحبه أحمد رمزي دخل عليهم شاب وقاله أن مخرج واسمي يوسف شاهين، ومحتاج حد شبهك يعمل فيلم قدام فاتن حمامة ومن هنا كانت البداية».