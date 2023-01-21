السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يستعرض قصة الفنان العالمى عمر الشريف

عمر الشريف
عمر الشريف

عرض برنامج “الدوم” تقريراً عن حياة الفنان العالمي عمر الشريف.

وجاءت القصة: "من شاطئ إسكندرية بدأ عمر الشريف رحلته لغاية لما وصل للعالمية، اسمه الحقيقي ميشال دميتري، أبوه تاجر أخشاب، من منطقة كليوباترا في إسكندرية، وقدم في مدرسة داخلية والسر في تنظيم شخصيته كان مسرح المدرسة".

وفي المسرح اتولد حب عمر الشريف للتمثيل وبقي أهم حلم في حياته، بس أهله كانوا شايفين إن ده عيب، وأصروا إنه يعيش في جلباب أبيه ويكمل مشواره في تجارة الخشب، بس حبه للفن وموهبته كانت أكبر من أنه يتخلي عن حلمه.

«عمر الشريف مسك العصاية من النص في الوقت ذاته اللي كان بيشتغل مع والده عمل فرقة من الطلاب والهواة وقدم معاهم مسرحيات وكان بيمثل دور البطل، ولما والده زهق من الخسارة اللي بسببها قاله أنت عايز تبقي ممثل خلاص روح اعمل اللي أنت عايزة».

«العالمي قدم في الأكاديمية الملكية في لندن عشان يدرس المسرح وأتقبل، وقبل ما يسافر وهو بيسلم على صاحبه أحمد رمزي دخل عليهم شاب وقاله أن مخرج واسمي يوسف شاهين، ومحتاج حد شبهك يعمل فيلم قدام فاتن حمامة ومن هنا كانت البداية».

مواد متعلقة

شهادة كبيرة بمواهب إسكندرية يرفع سقف توقعات لجنة تحكيم «الدوم»

موهوب: «كابيتانو مصر» بداية جديدة لى ونفسى أفرح والدى وأفوز

«كابيتانو مصر».. قصة أزمة «زياد» النفسية وكيف واجهتها الدكتورة رشا الجندى

الخبير النفسى لـ«كابيتانو مصر»: تحفز اللاعبين على الروح الجماعية

«كابيتانو مصر».. شادى محمد يعنف لاعب: «دى قرصة ودن عشان أشوفك قدوة»

هل يوجد انتشار كبير فى مصر لأمراض العمود الفقرى؟.. خبير يجُيب

«كابيتانو مصر».. يقدم جلسة نفسية للاعبين بعنوان «صندوق الفضفضة»

إجراء صارم.. الموسيقيين تحذر «ويجز» من ممارسة العمل داخل مصر دون تصريح

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

«الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أكثر المناطق عرضة للجفاف خلال الفترة المقبلة

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بسحل طالبا في المعصرة

حملت سفاحا.. السجن 3 سنوات لسائق توكتوك اعتدى جنسيًا على شقيقته الصغرى

محافظ الوادي الجديد: البدء في توسعة طريق «الجمهورية الجديدة» بالداخلة بـ12 مليون جنيه

«الإسكوا»: مسؤولون يؤكدون ضعف أداء بيروت في المرونة الحضرية

والدة اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب توجه رسالة لكهربا قبل مباراة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش