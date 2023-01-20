متسابق بـ«الدوم»: جيت عشان أحقق حلمى وأكون مذيع

قال كريم فوزي عندي 26 سنة، من إسكندرية، عن فئة التقديم: "جيت النهاردة الدوم عشان أحقق حلمي وأكون مذيع، قدمت في الموسم الأول بس مكنتش جاهز، واشتغلت على نفسي الفترة اللي فاتت عن طريق أن اتعلم حاجات أكثر سواء على المستوى العلمي أو أنمي اللغة العربية بتاعتي عشان يكون ليا حظ أكبر السنة دي".

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.