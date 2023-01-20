الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة تحكيم «الدوم» لمتسابق: عندك قبول عظيم وده نص الموهبة

إبراهيم صبري إبراهيم
إبراهيم صبري إبراهيم

أثنت لجنة تحكيم "الدوم" على إبراهيم صبري إبراهيم، من الإسكندرية، عن فئة الغناء.

وقال المتسابق: "العود بالنسبة لي هو الحياة، حاولت أعلم نفسي بنفسي ووالدي اكتشف فيا ده، فجاب لي العود ووالدي قال لي أنا شايف فيك بليغ حمدي الصغير".

وعلق أحمد مبارك: "أن حبيتك جداً، وأنت عندك قبول عظيم، القبول نص الموهبة ودخلت قلوبنا".

وبدأت حلقة تجارب الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

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