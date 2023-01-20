الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال اليد.. السويد يلحق بركب المتأهلين ويضمن صدارة مجموعته بفوز مثير على آيسلندا

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد

حقق السويد فوزا مثيرا على حساب آيسلندا بنتيجة 35 /30 في قمة مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

ونجح أصحاب الأرض في حسم مقعد الصدارة عن هذه المجموعة قبل خوض مواجهات الجولة الأخيرة في الدور الرئيسي بعد وصول رصيدهم لـ8 نقاط.

جاء الشوط الأول قويا للغاية وانتهى بفارق هدف وحيد للسويد بنتيجة 17 /16.

واستمرت الإثارة خلال الشوط الثاني قبل أن ينجح أصحاب الأرض في توسيع الفارق وإنهاء المباراة بفارق 5 أهداف.

وتعقدت حسابات المركز الثاني في المجموعة والذي قد يحسمه فارق الأهداف في الجولة الأخيرة.

ويحتل البرتغال المركز الثاني حاليا برصيد 5 نقاط وتنتظره مواجهة صعبة أمام السويد في الجولة الأخيرة.

ويأتي كل من آيسلندا والمجر في المركزين الثالث برصيد 4 نقاط لكل منهما، حيث تلعب المجر مع كاب فيردي في مواجهته الأخيرة بينما بلعب أيسلندا أمام البرازيل.

وفقد البرازيل حظوظه رسميا بعد نتائج اليوم، حيث إنه يحتل المركز الخامس حاليا برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه السويد وصيف مجموعة مصر في ربع النهائي فيم يلعب صاحب المركز الثاني مع متصدر مجموعة الفراعنة.

وفي المجموعة الأولى فاز بولندا على منتنيجرو بنتيجة 27 /20 في مباراة خالية من الدوافع حيث إن نتيجتها لن تؤثر سوى في ترتيب المنتخبين بعد حسم مقعدي التأهل عن المجموعة.

وحصل بولندا على أول نقطتين في المجموعة تقدم بهما للمركز الرابع أمام منتنيجرو الذي تراجع للمركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

كان إسبانيا وفرنسا قد حسما بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة قبل لقائهما مساء الأحد المُقبل لحسم مقعد الصدارة.

منتخب السويد آيسلندا بطولة العالم لكرة اليد 2023 مونديال اليد 2023

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