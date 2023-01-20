السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«ولا يخطر على بالى».. المطرب هيثم سعيد يكشف تفاصيل أول أعماله السينمائية

هيثم سعيد
هيثم سعيد

قال المطرب هيثم سعيد، إنه خاض تجربة غناء اللهجات المختلفة منذ عام 2006 في ألبوم "مش بس كلام"، متابعًا: "عملت أغنية شو غريب باللهجة اللبناني".

وأضاف المطرب هيثم سعيد، خلال لقائه ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه شيء جيد أن يغني المطرب المصري بلهجة لبنانية ويغني المطرب اللبناني بلهجة مصرية، لافتاً إلى أن درجة استيعاب اللهجتين من قبل الوطن العربي سهل، حيث يستطيع أي شخص عربي فهم اللهجة المصرية أو اللبنانية بمجرد سماعها.

وأوضح المطرب هيثم شاكر، أنه مرتبط بطور غنائي داخل الوطن العربي خلال الفترة القادمة، كما كشف المطرب هيثم شاكر تفاصيل أول أعماله السينمائية ، قائلاً: "إنه مركز في مشروع الكتابة السينمائية، معقباً: "داخلين نصور أول فيلم من كتابتي وهو فيلم "ولا يخطر على بالي" من إخراج دكتور مرقس عادل  وإنتاج إم بي إيه، للمهندس طارق صيام". 

وتابع المطرب هيثم شاكر: "الحمد لله منذ استلامهم للفيلم تم تكليفي بالفيلم الثاني، وأركز حالياً في كتابته".

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