«الدوم».. إبراهيم صبرى من الإسكندرية يبهر لجنة التحكيم فى الغناء

قدم المتسابق الشاب إبراهيم صبري ابن محافظة الإسكندرية موهبته في الغناء أمام لجنة الدوم، وهو البرنامج الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتحدث إبراهيم عن نفسه وحبه الموسيقى والغناء وتعلمه العود والغناء بنفسه فأشاد به محمد أبو الخير وسأله شادي شاش وأحمد مبارك عن التمثيل مؤكدين موهبته.

وبدأت، مساء اليوم الجمعة، الحلقة الرابعة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتقدم حلقة اليوم مجموعة متنوعة من المواهب المختلفة في محافظة الإسكندرية، حيث فتح "الدوم" أبوابه لمدة يومين لأبناء الإسكندرية ومطروح والبحيرة للتباري في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل.