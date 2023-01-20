تعليق نارى من فردوس عبد الحميد على انتقادات مسلسل «الضاحك الباكى»

علقت الفنانة فردوس عبدالحميد، على انتقادات مسلسل الضاحك الباكي، قائلة: "إن هناك أسرا كاملة وصبية وفتيات صغار كنا نعتبر أنهم ليسوا من جمهورنا".

وأضافت الفنانة فردوس عبدالحميد، خلال لقائها ببرنامج "شوت لايت"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أننا اكتشفنا أن هناك قطاعا كبيرا جدًا بدأ يتحمس إلى المسلسل، معقبة: "هذا شيء جميل وفائدة رائعة استفدناها من المسلسل".

وأوضحت أنه توجد أجيال صغيرة بدأت في التعرف على تاريخها، وكذلك التعرف على بعض الشخصيات التاريخية الموجودة في مصر.

وأشارت إلى أن هناك زيادة كبير جدًا في نسبة الإعلانات الخاصة بالمسلسل، لافتة إلى أنه يتم عرض المسلسل مرة أخرى بعد انتهائه، وبالتالي هذا يعني أن هناك قطاعات كبيرة جدًا من الجمهور يشاهده، وأحبت أن تشاهده مرة أخرى، معقبة: "أعتبر ذلك نجاحا مهما جدًا، ولم نكن نعرف مدى تقبل الجمهور لهذه النوعية من المسلسلات".

وأكدت أنه لا يوجد نقد بعد الحلقة الأولى، أو أثناء الحلقة الأولى، لافتة إلى أن ذلك لا يعتبر نقدا، وإنما يعتبر تنمرا مترصد حتى نزول الحلقة ليبدأوا في قول التعليقات السخيفة.