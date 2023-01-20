شهادة كبيرة بمواهب إسكندرية يرفع سقف توقعات لجنة تحكيم «الدوم»

أبهرت روان رضا علي، من الإسكندرية، عن فئة التمثيل، لجنة تحكيم برنامج "الدوم".

حيث علق الدكتور أبو الخير قائلاً: "برافو فهمت اللحن".

وتابع أحمد مبارك: "أول ممثلة دكتور أبو الخير يقول إن هي غنت صح".



"الدوم"

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة أسيوط، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.



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