الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير مصرفى: قرار «المركزى الروسى» بشأن الجنيه يساعد على تقليل طلب الدولار

طارق متولي الخبير
طارق متولي الخبير المصرفي

ثمن طارق متولي الخبير المصرفي، قرار البنك المركزي الروسي بالإعلان عن الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، لافتا إلى أنه سوف يساعد في تقليل الطلب على الدولار بالنظر لحجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين والذي يقارب لـ 5 مليارات دولار في ظل أن السوق الروسية مصدر للقمح والحبوب.

وأضاف متولي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ارتفاع التضخم في مصر يعود لعاملين الأول خارجي وهو ارتفاع التضخم العالمي، والثاني في الداخل في ظل ظهور سوق صرف موازية وبالتالي انتشار التسعير العشوائي والقرارات الاستيرادية التي تم إصدارها سابقا.

وأوضح أنه بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية أصبح مرن، بالإضافة إلى إلغاء القرارات الاستيرادية شهدنا انفراجة كبيرة في الأسواق، خاصة بعد الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ وهو ما ساعد على وجود وفرة في تلك السلع.

وتوقع متولي، حدوث استقرار للتضخم ثم بداية النزول مرة أخرى خاصة أن العامل الخارجي وهو التضخم العالمي يتجه نحو النزول ليقلل الضغط على الاقتصاد المصري.

طارق متولي البنك المركزي الروسي الأسعار الرسمية للروبل روبل الجنيه المصري الدولار التبادل التجاري

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