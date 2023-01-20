موهوب: «كابيتانو مصر» بداية جديدة لى ونفسى أفرح والدى وأفوز

قال المتسابق عمر خالد فتحي، من مركز السنبلاوين: "والدي من اكتشف موهبتي، و(كابيتانو مصر) بداية جديدة لي، ونفسى أفرّح والدى وأفوز بكابيتانو مصر".

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج "كابيتانو مصر" فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة العاشرة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.