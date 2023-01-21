السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

فتاة تنقذ 4 أطفال وسيدتين من الغرق فى منيا لقمح

الرقيب أماني محمد
الرقيب أماني محمد نجيب

موقف بطولي صاحبه شابة في بداية عمرها، لا أحد يتوقع أن هذه الشابة تنقذ حياة 4 أطفال وسيدتين من الغرق داخل سيارة، بعدما فقدوا الأمل وأصبحوا لاحول لهم ولا قوة.

روت الرقيب أماني محمد نجيب، 28 عامًا، من قرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح، محافظة الشرقية، عند مرورها بـ«توكتوك» أمام كوبري أبو طبل بمدينة منيا القمح، أنها لاحظت صوت صريخ شديد، فوقفت لتشاهد ما الذي يحدث، فرأت سيارة في المياه، فسألت عنها، فعلمت أن صاحبها بداخلها ومعه 4 أطفال و2 ستات.

وأكملت حديثها: «مرة واحدة نزلت وخدت حديدة من واحد ميكانيكي كان واقف، والناس كلها كانت واقفة تتفرج وتصور المشهد، العربية كانت في اتجاة الجنب، طلعت عليها وقمت جاية بالحديدة كسرت زجاج العربية، فلاحظت انتفاخ بطن الأطفال وأنهم على وشك الموت، ربنا أعطاني قوة فطلعتهم وكانوا 4 أطفال و2 ستات قاطعين النفس».

وأضافت: «الكل كان في حالة زهول، ومحدش نزل ساعدني، وعملتلهم إسعافات أولية؛ نظرُا لمهنتي في التمريض العكسري، أخذتهم وطلعت على مستشفى الجامعة، وفوجئنا أن والد الأطفال دكتور، وفوجئ أني أنا قدرت أعمل كل ده لوحدي، وأني قدرت أعملهم إسعافات أولية، وعرضوا عليا مبلغ مالي ورفضت».

البطلة أماني أماني منيا القمح أنقذت حياة انقذتهم من الغرق

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