مستشار الصحة العالمية: «80% من المصريين مصابون بجرثومة المعدة»

أكد الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية وأستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة أن80% من المصريين مصابون بجرثومة المعدة، في حين يصاب أكثر من 50% من سكان العالم بالمرض مضيفا أن الكشف المبكر عن المرض يساهم في الحماية من مضاعفات المرض.

وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية، خلال فعاليات المؤتمر العلمى بقصر عابدين، بحضور أكثر من 400 طبيب حول توفير أحدث العقاقير والعلاجات الخاصة بعلاج جرثومة المعدة، إلى أنه تم تحديث البرتوكولات العلاجية لمواجة الجرثومة التي تتسبب في مضاعفات خطرة إذا لم يتم علاجها.

وأشار "عصمت" إلى أن "جيزوميزول" الخاص بعلاج جرثومة المعدة يحقق نسب شفاء تتخطى الـ 90%، مؤكدًا أن الدولة تستهدف توطين الصناعة الخاصة بالأدوية الحديثة وتوفير العلاج الآمن والفعال والحديث للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، أن برتوكولات العلاج الرباعية تتضمن الأدوية الحديثة ومنها "جيزوميزول" تصل نسب نجاحها في علاج جرثومة المعدة إلى 90%، مشيرًا إلي أن البرتوكولات العلاجية الثلاثية لم تعد تصلح لشفاء المريض.

وتابع "الخياط" أن 70% من المصابين بجرثومة المعدة تكون عدوى فقط بينما الخطورة تكمن في تسبب جرثومة المعدة فى التهاب مزمن في المعدة يؤدى لضمور الغشاء الخاص بالمعدة مما قد يسبب سرطان للمعدة، مضيفًا: "جرثومة المعدة تسبب قرحة الإثنا عشر، كما تسبب التهاب مناعى يقلل من الصفائح الدموية وعسر الهضم الوظيفى".

وأشار إلي أنه تم تحديث البرتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج جرثومة المعدة، مشيرًا إلي ضرورة الكشف المبكر عن المرض وإجراء التحاليل الخاصة به للكشف عنها وعلاجها مبكرا، حيث يستغرق كورس العلاج 15 يوما.