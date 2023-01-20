حبس مسجل خطر ضُبط بحوزته 60 طربة حشيش فى البحيرة

قرر المستشار محمد شلوف، رئيس نيابة مركز دمنهور بالبحيرة، حبس شخص "له معلومات جنائية" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته "60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول".

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، ومديرية أمن البحيرة قد واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط، شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته عدد "60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول".

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بقيام شخص "له معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب استئذان النيابة العامة وبتقنين الإجراءات واستهداف المتهم، تمكن، ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام ، ومديرية أمن البحيرة من ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته عدد "60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدر المضبوط بغرض الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.