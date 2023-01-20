الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«كابيتانو مصر».. يقدم جلسة نفسية للاعبين بعنوان «صندوق الفضفضة»

جريدة الدستور

بدأت فعاليات الحلقة العاشرة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وقدمت الدكتورة رشا الجندي، استشاري التربية النفسية لبرنامج "كابيتانو مصر"، جلسة نفسية للاعبين بعنوان صندوق الفضفضة.

الجلسة الهدف منها أن يتحدث اللاعبون جميعًا عن أكثر ما يشغلهم بدون أي قيود وبدون أن يعلم أحد من الذي يكتب "فضفضة مشاعر".

واستجاب عدد كبير من اللاعبين للجلسة وعبرت عن مشاعرها بحرية.

وتابعت: “قلت لكم إن اللي عايز يعبر عن أي حاجة جواه عملنا الصندوق دة اسمع صندوق الفضفضة، انتوا كاتبين، هنا حاجات كتيرة هنجاوب عليها من غير أسامي عشان تقدر تكتب برحتك الكلام ده طول المعسكر”.

وخلال الجلسة استعرضت عدداً من الفقرات منها الغناء وتقديم المسرح وغيرها من الفقرات الترفيهية.

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