الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكهرباء: 1700 ميجاوات مشروعات جديدة يبدأ القطاع الخاص تنفيذها خلال 2023

الطاقة الجديدة
الطاقة الجديدة

كشف مصدر في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن هناك مجموعة من المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تقدر بـ1700 ميجاوات سوف يبدأ الإنشاءات فيها خلال العالم الجاري 2023.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تلك المشروعات هي محطة الرياح بقدرة 500 ميجاوات لصالح شركة النويس الإماراتية، و500 ميجاوات لصالح تحالف تقوده شركة مصرية في رأس غارب، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات لصالح شركة أكواباور السعودية، بالإضافة إلى محطة 500 ميجاوات طاقة شمسية لصالح شركة النويس الإماراتية.

وأشار المصدر إلى أنه عند الانتهاء من تلك المشروعات سوف نحقق طفرة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 45% بحلول العام 2035.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن حجم الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بشبكة الكهرباء بلغت حوالي 952 جيجاوات، بزيادة عن العام الماضي بنحو 4 %، بالإضافة إلى ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي تصل لحوالي 22 جيجاوات.

ووفق التقرير فقد بلغت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثاني نحو 3237 جيجاوات/ ساعة، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 19%، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 1311 جيجاوات/ ساعة، بزيادة عن العام الماضي 16%.

وكانت أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الخامس عشر "NREAmeter" متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.

وقد ساهم إنتاج مصر من الطاقة المتجددة خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2656 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1022 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ.

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