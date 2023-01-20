الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موعد سحب ملفات التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ«قضايا الدولة»

قضايا الدولة
قضايا الدولة

تستقبل هيئة قضايا الدولة، غدًا السبت، طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، نظير رسوم 600 جنيه بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن في "8 ش أبو الفدا - الزمالك – القاهرة".

وحددت هيئة قضايا الدولة 5 شروط رئيسية يجب أن تتوفر فى المتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، وذلك بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا.

وتمثلت الشروط الرئيسية في الآتي:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره على 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - اجتياز المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن قبول طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وأكدت الهيئة فى إعلان الوظيفة أنه يجرى سحب ملف التقديم نظير 600 جنيه، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن: 8 ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل وذلك بعد تقديم صورة البطاقة وصورة المؤهل.

التقديم إلكترونيًا

كما حددت هيئة قضايا الدولة إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة خلال الفترة من 28 يناير حتى 16 فبراير.

أما عن التقديم إلكترونيا للطلبة عبر الموقع www.sla.gov.eg فذلك خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل وذلك من خلال مجموعة من الخطوات:

1- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

2- تقدم الملفات مستوفية أصول المستندات والأوراق المطلوبة. 

3- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 18 فبراير إلى يوم الخميس 13 مارس طبقا للجدول الذى يتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة. 

ونبهت الهيئة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى يتم تقديمها بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوغاة للشروط والمستندات المطلوبة، علما بأن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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