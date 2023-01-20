الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل يوجد انتشار كبير في مصر لأمراض العمود الفقري؟.. خبير يجُيب

العمود الفقري
العمود الفقري

كشف الدكتور هاني عبد الجواد، استشاري جراحات العمود الفقري بجامعة الأزهر، عن مدى الانتشار الكبير في مصر لأمراض العمود الفقري.

ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، دعوة مهمة على الهواء للكشف المبكر عن تشوهات العمود الفقري.

 وقال إن أمراض العمود الفقري لديها نسب ثابتة موجودة في كل دول العالم، والمختلف في مصر بالنسبة للتشوهات وجود هناك حالات خطيرة كل بعض شهور، والتي تقدر بـ5 حالات في الأسبوع الواحد، نتيجة حضور المرضى متأخرين بعد الإصابة بالمرض.

وأضاف: "الناس بتفضل خايفة من التدخل لحد ما توصل لمرحلة خطيرة تهدد حياتهم، وهو ده الفرق في مصر، بس نسب الأمراض سواء للكبار أو السغار نسب ثابتة في كل منطقة في العالم".

وأشار إلى أن إطلاق مبادرة لعلاج أمراض وتشوهات العمود الفقري سيساعد على تخطي المرحلة الخطيرة ومعمول به في كل دول العالم، من خلال المسح الدوري على الأطفال.

وتابع: "آخر حل ألجأ له هو الجراحة، وكثيرًا ما أتى لي المرضى فقط من أجل إجراء جراحة وأنا من أمنع ذلك".

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