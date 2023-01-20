«حفلات الخميس» مشروع المتحدة وأنغام.. إعادة مجد «أم كلثوم»

"سيداتي وسادتي.. مساء الخير ليس حلمًا لكنه حقيقة، من كثرة ما طافت بالخيال ومن طول ما عاشت في الأحلام كنا نضن على أنفسنا لا نصدقها.. ولكن آن الأوان لكل ما طاف بالخيال وعاشق في الأحلام أن يصافح أذاننا الليلة وأن يعيش في قلوبنا الليلة وأن يعيش معنا إلى الأبد فهو حقيقة فلم يعد حلمًا ولا سرابًا ولم تعد بعد وهمًا.. من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة نلتقي اليوم مع قاهرة القلوب.. أحس أن الليلة كل من يعيش على أرض العرب على موعد مع القاهرة فهم على موعد مع أم كلثوم وعبد الوهاب".

كلمات رنانة صافية لم تعد تسمع الآن كثير، يعرفها جيل تربى على الموسيقى المختلفة، التي اختصت بها كوكب الشرق أم كلثوم نفسها، كانت تلك الكلمات هي تقديم لحفل كوكب أم كلثوم الأول من شهر فبراير عام 1964 وتحديدًا في السادس من الشهر الثاني من العام، كان الجمهور على موعد الحفل الشهر المنتظر لكوكب الشرق أم كلثوم، الذي اعتادت على تقديمه للجمهور لمدة 40 عامًا، وكان الحفل سابق الذكر هو الذي قدمت فيه أم كلثوم أغنية أنت عمري.

كانت أم كلثوم تحرص على تقديم أغنية جديدة كل حفل شهري ولكن الجمهور كان مهتمًا بأغاني حفلاتها الأقدم حتى يصبح الحديث قديما فلم تخذل جمهورها مرة، كان التقديم يدل على تواجدها في وجدان كل عربي وكانت حقًا الإذاعة المصرية وقتها ملجأ للكثير من الشعوب العربية.

اليوم برونق وعبق الماضي، تجلت مبادرات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إعادة كوب الشرق للعصر الحالي نجمة الوطن العربي الأولى أنغام إلى تلك المواعيد التي علقت في الأذهان من خلال مشروع هو الأضخم في الوطن العربي.

المشروع الضخم الذي تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمطربة أنغام لتقديمه كمفاجأة للجمهور سيكون نقلة في عالم الغناء والترفيه في المنطقة، وسيقدم بشكل غير مسبوق، في إطار رؤية الشركة المتحدة التي تتبناها لإثراء الحياة الفنية والغنائية.

"حفلات الخميس" الأول من كل شهر قيثارة الشرق أم كلثوم حيث تُنقل الحفلات على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تقام أولى حفلات أنغام في هذا المشروع الضخم في الخميس الأول من شهر يونيو المقبل، ويقام الحفل الثاني في السادس من الشهر الذي يليه يوليو 2023 في أوبرا الإسكندرية، وتتابع بعدها الحفلات في الخميس الأول من كل شهر.

ومن المقرر أن تقدم أنغام أغنية جديدة في كل حفل من الحفلات، إلى جانب غناء مجموعة من أشهر أغانيها، كما ستقدم الشركة المتحدة موهبة غنائية جديدة وعازفًا جديدًا في كل حفل من الحفلات ضمن رؤيتها لإثراء الحياة الفنية في مصر، لا سيما أن الشركة قدمت أكثر من مشروع في هذا الإطار خلال السنوات الماضية.

مشروع المتحدة مع أنغام يعتبر المشروع الأضخم لفنانة مصرية وعربية، خلال السنوات الماضية وكذلك الفترة الماضية، فلأول مرة تقدم مطربة حفلًا شهريًا على هذا النحو، والذي لا يقتصر على تقديم الأغاني السابقة لها ولكن إنتاج باقة جديدة من الأغاني وكذلك تقديم مواهب غنائية وموسيقية جديدة.