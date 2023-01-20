أيمن السركي: استخدام المكملات الغذائية بدون إشراف طبي قد يكون ضررها أكبر من نفعها

قال الكابتن أيمن السركي، مدرب اللياقة البدنية، إن المكملات الغذائية التي يستخدمها الشباب خلال الفترة الماضية والفترة الحالية تنقسم إلى نوعين، المكمل الغذائي، والمنشط والهرمون.

وأضاف الكابتن أيمن السركي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية “extra news”، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن هناك بعض المكملات يدخل في تصنيعها هرمونات صناعية، والتي تؤثر بدورها على الهرمونات الطبيعية الخاصة بالجسم، وبالتالي لا نرشح أن يستخدمها أحد.

وأشار إلى أن هناك هرمونات تكون من خلاصة البروتينات المكونة من اللبن أو البيض، أو أي بروتين حيواني، والهدف منها سهولة امتصاصها داخل الجسم، وبالتالي فهي تساهم في عملية تكوين العضلات أو عملية الاستشفاء بعد فقرات التدريب، أو في حالة تكملة المعادلة الخاصة بالنظام الغذائي.

وبين أن المكملات الغذائية لن تؤتي بثمارها إلا من خلال بعض الشروط، الشرط الأول هو الاستعانة بشخص فاهم في الموضوع مثل دكتور أو متخصص، بمعنى أن توفر المكمل الغذائي في السوق وأنه آمن، بأنه ليس له علاقة بالهرمونات المتواجدة في الجسم ويتم استخدامه، فمن المحتمل أن يكون غير مناسب لي، لافتاً إلى أن استخدام المكملات الغذائية بدون إشراف طبي قد يكون ضررها أكبر من نفعها.