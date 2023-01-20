الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تطبيق «chat gpt».. هل يسلبنا الذكاء الاصطناعى ملكة التعبير بالكتابة؟

chat gpt
chat gpt

أوضح المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل تطبيق "chat gpt" قائلًا: "إن تطبيق الـ chat gpt يجمع حوالي 175 مليار من الداتا.

وأضاف أحمد طارق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية "extra news"، الذي تقدمه الإعلامية أن 75 مليون وظيفة في المستقبل سوف تنتهي وسيحل محلها 130 مليون وظيفة، لافتاً إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيكون الاعتماد الكلي عليهم. 

وأوضح أن حياتنا أصبحت تتطور بطريقة سريعة جدًا وتكنولوجية، لافتاً إلى أن تطبيق الـ gPt، يأخذ حجم كبير من الدعاية وهو أصلاً موجود، حيث أن الشركة المصنعة لهذا التطبيق سمحت لدول معينة باستخدام هذا التطبيق، كما تم حظره في بعض الدول. 

وأشار إلى أن تطبيق chat gpt هو شخص أو روبوت متاح 24 ساعة وفي يد المستخدم طيلة الوقت، لافتاً إلى أنه في حالة البحث عن معلومة في موقع بحثي شهير، حيث يتم الدخول إلى هذه المعلومة ومن ثم اختيار ويب سايت معين، ومن ثم تأتي إعلانات، ثم تأتي المعلومة التي يتم البحث عنها.

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