الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد دخوله المستشفى.. الباز يكشف التطورات الصحية لحالة الموسيقار حلمى بكر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الموسيقار الكبير حلمي بكر تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن حلمي بكر يعاني من تعب شديد في الكلى، لكن المرافقين أكدوا أنه بدأ في التعافي.

وتابع: "نتمنى الشفاء العاجل لموسيقارنا الكبير حلمي بكر.. ناس كتير ممكن تتخض من أسلوبه، لكن هو واحد من اللي بيحسسونا إن مصر عاملة حاجات كبيرة في الموسيقى والغناء".

محمد الباز حلمي بكر أزمة صحية اخر النهار

رئيس التحرير

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