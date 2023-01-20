من بينها «موسوعة علم الاجتماع».. إصدارات جديدة يطرحها «القومى للترجمة»

من بينها "موسوعة علم الاجتماع" إصدارات جديدة يطرحها القومي للترجمة، خلال الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمزمع انطلاقه الأربعاء المقبل الموافق 25 يناير ويستمر حتى السادس من فبراير 2023، تحت شعار "على اسم مصر"، في هذا التقرير نستعرض لكم إصدارات المركز القومي للترجمة بمعرض الكتاب.

"موسوعة علم الاجتماع"

الموسوعة في ثلاثة أجزاء، من تأليف كلا من الباحثين: جون سكوت، وجوردون مارشال، ومن ترجمة: محمد الجوهري، محمود عبد الرشيد، محمد محيي الدين، هناء الجوهري، أحمد زايد، وعدلي السمري.

وتمثل هذه الموسوعة والتي كان قد أصدر القومي للترجمة طبعتها الأولي في العام 2008، أشمل وأدق وأحدث معجم لعلم الاجتماع في مطلع الألفية الثالثة، شارك في تأليف أصلها الإنجليزي أكثر من 50 باحث، تحت إشراف جون سكوت، وجوردون مارشال.

المدير الفعال من تأليف بيتر داركر

والكتاب من ترجمة أحمد محمود. في هذا الكتاب، يقدم مؤلفه دليلاً شاملًا لكيفية الوصول إلى المدراء التنفيذيين، من خلال تطوير القدرات، وإتقان بعض الإجراءات والمبادئ.

"المواد الحيوية.. المبادئ والتطبيقات العملية"

تحرير كل من: جويس ي . وونج، جوزيف د. برونزينو، ودونالد ر. بترسون، ومن ترجمة عاطف يوسف محمود.

القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية والطب النفسي

المحرر العام جاري ر. فاندنبوس، ومن ترجمة رضوي إبراهيم وسهير محمد سالم

بستان الأرواح الضائعة

من تأليف نديفا محمد، وترجمة سمير محفوظ بشير.

كتاب “التدين والحراك في مصر”

خواطر حول التأطير والدوافع والتناقض والرغبة، من تأليف ليزلي روبن لويس، وترجمة فدوي كمال عبد الرحمن.

بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي

من تأليف مارك سوانسون، وترجمة مجدي جرجس.

كتاب “مغامرة المنهج”

من تأليف إدجار موران، وترجمة أيمن عبد الهادي.

"مفاتيح المستقبل"

وبعنوان فرعي: لنعيد معا ابتكار المجتمع والاقتصاد والعلم، من تأليف جان ستون، وتقديم جاك أتالي، وترجمة محمد سيف.

“فلسفة العمل”

ماركس ولوكاتش ومدرسة فرانكفورت، من تأليف أندرو فينبيرج وترجمة كرم أبو سحلي.

كتاب “الاستشراق الطليعي”

الآخر الشرقي في أدب رحلات القرن العشرين سردًا وشعرًا، من تأليف ديفيد ليهاردي سويت، ومن ترجمة علي الغفاري.

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