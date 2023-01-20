الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«اللى هيقول هييه هسحب منه الكارنيه».. مرتضى منصور يهدد الأعضاء الأهلاوية بالشطب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعضاء الجمعية من ذوي الميول الحمراء من الاحتفال غداً حيال إحراز الغريم التقليدي الأهلي لأي أهداف خلال المباراة التي ستقام مساء غد السبت في مسابقة الدوري العام، متوعداً بشطب عضويتهم، منعاً لحدوث أي مشاكل بينهم وبين جمهور وأعضاء نادي الزمالك، قائلاً: "اللي هيقول هيييه هسحب منه الكارنيه"، مطالباً الجميع بالالتزام غداً بالروح الرياضية خلال تواجدهم في النادي، وعدم اصطحاب أي ضيوف خلال هذا اليوم.

من ناحية أخرى، أكد منصور أن الأعضاء يجب عليهم المكوث في النادي عقب الإدلاء بأصواتهم، حتى ينتهي اجتماع الجمعية العمومية، وطالب الأعضاء بالالتزام التام، والحضور مبكراً لبدء عملية التصويت.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية مصغرة في نهاية مران اليوم ، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت التقسيمة الفنية تنفيذ بعض الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في الفقرة الفنية استعدادا لمباراة القمة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر- محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينو لا- سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

 

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك الجمعية العمومية الاهلى استاد القاهرة الدولى

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