السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران تطلق رحلاتها إلى 24 مدينة إسبانية

مصر للطيران
مصر للطيران

ضمن استراتيجية الدولة المصرية للوصول إلى ٣٠ مليون سائح من مختلف أنحاء العالم، شاركت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي ضمن الجناح المصري فى فعاليات المعرض الدولي للسياحة و السفر والمعروف باسم فيتور (Fitur)، فى دورته ٤٣  والذي تقام فعالياته في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ يناير الحالي  بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة أكثر من  ١٣٠  دولة ، صرح بذلك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

 

وأضاف زكريا، أنه خلال المعرض قام ممثلو الشركة الوطنية مصرللطيران بعقد لقاءات هامة مع ممثلي شركات السياحة  ومنظمي الرحلات من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة وبخاصة أسواق أوروبا والشرق الأقصى وعرض الخدمات والأنشطة التي تقدمها الشركة لعملائها، فعلي سبيل المثال داخل السوق الإسباني تقوم مصرللطيران حاليا بتشغيل أكبر سلسلة رحلات خاصة تصل إلى ٢٤ مدينة إسبانية تربط بين هذه المدن وبين القاهرة والأقصر وأسوان،  حيث تم تشغيل ١٢٦ رحلة طيران عارض نقلت على متنها ١٩ ألف سائح إسباني من كل من: زاراجوزا ، سانتياجو، بيلباو، لاريوخا، اليكانتي، ملجا، أوستورياس، بامبلونا، بالما دي مايوركا  باداخوث، إشبيلية، بلد الوليد، ڤيتوريا، ليون، مورسيا، لاس بالماس ، جزر البليار، ألباسيتي،  فالنسيا، بالإضافة إلى بورتو بالبرتغال بخلاف رحلات مصرللطيران المنتظمة إلي كل من مدريد وبرشلونة لنقل آلاف السائحين الإسبان إلى مصر، كما تم التعاقد علي تشغيل عدد ١٠٥ رحلات طيران عارض أخرى لنقل أكثر من ١٦ ألف سائح إسباني خلال العام الحالي.


كما استعرض الوفد دور الشركة الوطنية في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر خاصة بعد التعافي من جائحة كورونا حيث قامت  مصرللطيران بتشغيل عدد ١٢٥٠ رحلة طيران عارض خلال عامي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وحتى الربع الأول من عام ٢٠٢٣ من بينهم  ٤٧٠ رحلة جوية نقلت ١٥٠ ألف سائح روسي من العاصمة الروسية موسكو مباشرة إلي شرم الشيخ والغردقة.


من ناحية أخرى زار جناح مصرللطيران بالمعرض  أحمد عيسي وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير يوسف مكاوي سفير مصر بإسبانيا ولفيف من القيادات والمهتمين بمجال السياحة والطيران الذين أشادوا بدور الشركة الوطنية في تنشيط حركة السياحة والسفر إلي مناطق الجذب السياحي بمصر .

ومثّل مصرللطيران في المعرض ناجي شعبان مدير إقليم مصرللطيران في إسبانيا، وأحمد عبدالرحيم مدير مالي إسبانيا، وأحمد علي مدير إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ويُعد معرض فيتور هو أحد أهم  المعارض السنوية الدولية المتخصصة في مجال السياحة والسفر، حيث يعتبر بمثابة قاعدة تجمع العديد من القائمين علي صناعه السياحة و الطيران وخبراء المجال من مختلف دول العالم ويضم في دورته الحالية ٧٥٥ عارضا و٨٥٠٠ شركة وبحضور أكثر من ١٢٠ الف زائر علي مدار أيام  المعرض.

معرض فيتور السياحي
معرض فيتور السياحي
معرض فيتور السياحي
معرض فيتور السياحي
معرض فيتور السياحي
معرض فيتور السياحي
مصرللطيران جناح مصرللطيران حركة السياحة الوافدة تحالف ستار العالمي السوق الاسبانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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مصر للطيران تطلق رحلاتها إلى 24 مدينة إسبانية

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