القبض على المتهم بإتلاف «رادار» بالطريق الدائرى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة إتلاف رادار مروري على الطريق الدائري بالقليوبية فى إطار محاولة سرقته.

وقال مصدر أمني، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتعدى على المال العام، فقد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مرورى مثبت على جانب الطريق الدائرى كائن بدائرة مركز شرطة قليوب فى إطار محاولة فاشلة لسرقته.

وبإجراء التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.