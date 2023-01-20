الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق فى دهس الطفل «يوسف» بالتجمع الأول

دهس
دهس

تجري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات واقعة إصابة طفل يدعي «يوسف» في منطقة التجمع، بعد أن دهسته سيارة ملاكي يقودها شاب في الـ16 من عمره.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الكاميرات وتفريغها، كما طالبت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفل المصاب.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ومصاب بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة طفل بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم.

ونقل المصاب فى حالة حرجة للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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