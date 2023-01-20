عمرو مصطفى يطرح برومو أحدث أعماله الغنائية «سلام سلام» (فيديو)

طرح الملحن والمطرب عمرو مصطفى برومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "سلام سلام" والتي انتهى من تسجيلها مؤخرًا.

ومن المقرر أن يطرح عمرو مصطفى أغنيته الجديدة "سلام سلام" خلال أيام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون عمرو مصطفى في أغنية "سلام سلام" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى ناصر والموزع الموسيقي تيام، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى.

وكان عمرو مصطفى روج الأيام الماضية لأغنية جديدة تحمل اسم "عايشين بالصورة"، إذ نشر مقطع فيديو للأغنية وتقول كلماتها: "كان أيام ما كان جواك مكان بدارى فيه.. فين شوف كنا فين ووصلنا فين تنساني ليه.. كان إيه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا".

آخر أعمال عمرو مصطفى الغنائية

وطرح عمرو مصطفى مؤخرًا أغنية جديد بعنوان "يا دايرة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيكو، وهي أولى أغاني مشروعه "message song".

كلمات أغنية “يا دايرة” لعمرو مصطفى

يا دايرة كل يوم تصغر

يا دنيا قاسية بتغير

أنا اللي فهمت متأخر

أنا غلطان

غريبة الدنيا وعجيبة

أنا بتجازى ع الطيبة.