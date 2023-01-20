مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا لديها القدرة على تحمل أعباء العملية العسكرية بأوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن وزارة الدفاع الروسية هي الجهة المخولة بإعلان عدد الضحايا في صفوف الجيش الروسي الذين خسرتهم الدفاع الروسية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف حسين مشيك خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن العدد الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع خلال الأشهر الماضية لا يتجاوز 6 آلاف مقاتل من الجيش الروسي، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الروسية ستنفي التصريحات الأمريكية وسوف تضعها في قائمة المعلومات المضللة التي تهدف إلى تشويه الصورة الروسية.

وأوضح أنه بالنسبة إلى تحمل روسيا أعباء العملية العسكرية، فبحسب الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية، فإن ذلك الأمر يدل على أن روسيا لديها القدرة على تحمل أعباء العملية العسكرية، حتى لو تمت إطالة هذه العملية لسنوات عديدة.

وأشار إلى أن الجانب الروسي يؤكد على أن الأهداف التي وضعتها موسكو في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فإن هذه الأهداف لن تتغير، فمن غير الممكن أن توقف موسكو العملية العسكرية في حال لم تحقق هذه الأهداف.