لجنة التماسك المجتمعى: نهتم بأحوال الأسرة المصرية ومشكلاتها فى الحوار الوطنى

كشفت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، عن أهمية لجنة الأسرة في الحوار الوطني.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي هي إحدى لجان المحور المجتمع بالحوار الوطني، وتعتمد في ملفاتها على أحوال الأسرة المصرية ومكوناتها المختلفة.

وأضافت أنه تم التوافق على 3 ملفات أساسية بين أعضاء مجلس أمناء الحوار، أولها ظاهرة الطلاق، وثانيها ظاهرة العنف الأسري، وثالثًا المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وأشارت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إلى أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تنبع أهميتها من ارتباطها بالأسرة المصرية بما يحيط بها من قضايا ومشكلات.