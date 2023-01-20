الكشف على 700 حالة فى قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» ببني سويف

نظمت أمانة الصحة في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع أمانة مركز الفشن، قافلة طبية مجانية تضمنت الكشف على 700 مواطن وتوفير العلاج والتحاليل بالمجان بقرية القضابي، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة، وتحت إشراف الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم، والدكتور محمد بكري الخولي امين الصحة، وأدهم سعودي سليمان أمين مركز الفشن

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 700 مريضاً في 8 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء تحاليل دم، وصرف الأدوية بالمجان.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي للمواطنين وتوجيهات صحية إرشادية للمترددين على القافلة عن الأمراض المعدية شملت موضوعات " الإلتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، و الأمراض غير المعدية وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.