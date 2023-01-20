تكريم وممر شرفى لوالدة محمد عبدالوهاب فى «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة التاسعة من برنامج «كابيتانو مصر»، مساء الخميس، الذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنوات «ON»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الكثير من المفاجآت.

واشتعلت المنافسة بين فرق الناشئين، التى بذل كل منها جهودًا كبيرة لتحقيق الفوز، مع استمرار نهج البرنامج فى التركيز على الجانب الإنسانى خلال الحلقات، فضلًا عن زيارة عدد من نجوم الكرة للاعبين المشاركين، من أجل منحهم خلاصة تجاربهم وخبراتهم.

سحب الموبايلات من المتنافسين.. واستضافة صاحب «الهدف الترند»

بدأت الحلقة بعرض تقرير مصور، كشف خلاله طاقم العمل عن سحب التليفونات المحمولة من المتنافسين، من أجل إتاحة الفرصة لهم للتركيز، ما مثل صدمة لدى بعضهم فى البداية، قبل أن يدركوا أن هذا الإجراء فى صالحهم.

وقالت دكتورة رشا الجندى، الخبيرة النفسية، إن سحب التليفونات المحمولة من المتسابقين جرى بالتدريج، وفقًا لقواعد علم النفس، مع توفير بدائل مثل الوسائل الترفيهية المحببة لهم، ما أثر كثيرًا فى حالاتهم النفسية.

وواصلت إليسيا يانكون، ابنة ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، المشاركة فى تقديم الحلقات، ونفذت هى وطاقم العمل طلبًا إنسانيًا للاعب محمد أشرف، أحد مواهب برنامج «كابيتانو مصر»، الذى طلب الاحتفال بعيد ميلاد والدته.

وتوجهت ابنة مدرب حراس الأهلى إلى منزل اللاعب، وقابلت والدته وقدمت لها «تورتة» للاحتفال بعيد ميلادها، ثم أجرت «مكالمة فيديو» بين اللاعب ووالدته فى المنزل، ليشاركها الاحتفال الذى تم وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

واستضافت الحلقة التاسعة محمد مايكل، صاحب الهدف الشهير الذى سدده خلال إحدى المباريات فى الملاعب الشعبية، وتحول إلى «ترند» على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة.

وقال «مايكل» فى لقاء مع لينا الطهطاوى، مقدمة «كابيتانو مصر»: «كنت حارس مرمى لحد سن ١٥ سنة، كانوا بيشبهونى ببيتر شمايكل، حارس المرمى الأسطورى، حتى كان الشكل واستايل الشعر قريبًا منه، وبقى اسمى محمد مايكل. بس برضه كنت بعرف ألعب رأس حربة، وقررت إنى أسيب حراسة المرمى».

وأضاف عن هدفه «الترند»: «الجول اللى اتشهر، كنا متفقين عليه أنا وفريقى، وبنكرر الجملة دى كتير، لكن المختلف المرة دى إنه كان دبل كيك، ومكنتش أعرف إنى باتصور، وماتوقعتش إنه ينتشر بالشكل ده».

وواصل: «أنا عندى ٢٩ سنة وربنا أكرمنى بترند زى ده، رغم إنى ما وصلتش لحاجة فى الكورة».وحصل محمد مايكل على قميص «كابيتانو مصر»، الذى تم توقيعه من جميع النجوم المشاركين فى البرنامج.

«أبوجريشة» يتصدر المجموعة بفوزه على «عبدالوهاب»

شهدت الحلقة تنافسًا محتدمًا من لاعبى فريقى «محمد عبدالوهاب» و«على أبوجريشة»، وعلى الخطوط الفنية سادت حالة من الحماس، وصلت إلى حد العصبية لدى الكابتن محمد اليمانى، الذى انفعل على قائد فريقه لإهداره انفرادًا خلال المباراة، وعدم تسديده على المرمى بشكل مباشر.

وانتهت المباراة بالتعادل، وبدأ المدربون فى اختيار المرشحين لتسديد ركلات الترجيح، وحرصت والدة الكابتن محمد عبدالوهاب على مساندة الفريق الذى يحمل اسم ابنها قبل التسديد.

ونزلت والدة محمد عبدالوهاب إلى أرضية الملعب، رفقة المدربة سارة حسانين، وقالت للاعبين: «كنتوا رجالة بس عايزاكم تعملوا اللى عليكم علشان روح كابتن محمد.. لو كسبتوا اهدوا الفوز لروح محمد، ولو لا فأنتم لعبتم كرجالة».

وفاز فريق «أبوجريشة»، على فريق «محمد عبدالوهاب» بـ٥ أهداف مقابل ٤، وقررت الكابتن سارة حسانين فى النهاية استبعاد كل من أحمد عصام ومازن أحمد، اللذين خرجا بالدموع.

ومنح الكابتن أحمد حسام «ميدو» الشارة الذهبية للاعب «زيزو» من فريق «أبوجريشة»، وللاعب محمد مندى من فريق «محمد عبدالوهاب»، ووجه نصيحة لهما، قال فيها: «كل اللاعيبة الكبار مروا بمواقف صعبة وهما صغيرين، ولما كبروا ياما دخلوا فى قصص ومدربين مشونا، والمهم إنك لما تمر بظروف صعبة يكون حواليك الناس اللى تدعمك ويدوك النصائح الصح».

بهذه النتيجة، تصدر فريق كابتن «أبوجريشة» بقيادة الكابتن محمد اليمانى المجموعة بـ٤ نقاط، نتيجة الفوز مرتين متتاليتين بضربات الجزاء، وفقًا لنظام البطولة، بينما وقف محمد عبدالوهاب عند نقطتين بعد فوز وحيد بضربات الجزاء أيضًا.

«ميدو» ينصح الناشئين: «استغلوا كل فرصة ومتخافوش»

استضافت الحلقة النجم أحمد حسام «ميدو»، لاعب نادى الزمالك والعديد من الفرق الأوروبية ومنتخب مصر السابق، الذى دخل حاملًا عدة كرات، وسط احتفال كبير من اللاعبين الشباب.

وسأل «ميدو» عن اللاعب «أدهم»، الذى تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، وفاجأه بإحضار أسرته إليه والتقاط بعض الصور التذكارية معها، طالبًا من جميع اللاعبين التركيز فى البطولة والاستماع جيدًا لتعليمات المدربين.

وأشاد نجم مارسيليا وروما وتوتنهام السابق بالكابتن محمد اليمانى، الذى اعتبره لاعبًا عالميًا، والكابتن سارة حسانين، المديرين الفنيين للفريقين المتنافسين فى الحلقة.

ووجه «ميدو» نصائح للناشئين قال فيها: «كلنا حياتنا بدأت بفرصة، وإحنا صغيرين لم نكن نعرف إنها فرصة حياتنا، والنهارده ممكن يكون اليوم اللى حياتك هتتغير فيه، والجدعنة إنك تستغل الفرصة من غير خوف».

وأضاف: «العب واتبسط وعمرك ما هتعرف تعمل ده وإنت خايف، كل اللاعيبة الكبار ماكانوش بيخافوا وهما صغيرين، وكل واحد يموّت نفسه ويظهر إمكاناته من غير خوف».

وشهدت الحلقة منافسة قوية للغاية بين فريقى «محمد عبدالوهاب» بقيادة الكابتن سارة حسانين، و«على أبوجريشة» بقيادة الكابتن محمد اليمانى، على صدارة المجموعة الثانية، بعد أن فاز كل منهما فى المباراة الأولى بركلات الترجيح، وحصلا على نقطتين فى صدارة المجموعة، وفقًا لنظام البطولة.

وشهدت الحلقة مفاجأة سعيدة للاعبين، تمثلت فى حضور والدة الكابتن محمد عبدالوهاب، لاعب نادى الأهلى الراحل، التى نزلت إلى أرضية الملعب رفقة الكابتن أحمد حسام «ميدو»، وصافحت لاعبى الفريقين الذين وقفوا فى ممر شرفى لها، وسط هتافات الجمهور «عبدالوهاب فى الجنة».

وحرص كل المدربين على استقبال والدة عبدالوهاب وتقبيل رأسها. وحيت والدة الكابتن الراحل الفريقين قائلة: «ربنا يوفقكم ويخليكم. أنا سعيدة جدًا إن انتو دايمًا فاكرين محمد وبتكرموه، وكمان هناك فريق باسمه، ودا يسعدنى طبعًا، وجيت من الفيوم علشان أشوفهم».

وأضافت: «شباب زى الفل وربنا يوفقهم ورجال وأطفال كويسين، وربنا يحمى شباب مصر كلهم، ويلعبوا رياضة ويشتغلوا ويجتهدوا ويبعدوا عن أى شىء وحش، والكل يجتهد كل واحد فى مكانه».