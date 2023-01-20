الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسل القاهرة الإخبارية يوضح أهداف الولايات المتحدة من دعم أوكرانيا فى حربها مع روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أوضح رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، الرسائل التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها، خاصة مع وجود حالة غضب مكتوم لدى كل الأطراف من الحلفاء ومن الخصوم على حدٍ سواء، قائلاً: "إن الولايات المتحدة من وراء هذا المؤتمر، ومن وراء هذه القمة تنشد تعاوناً أوروبياً أكثر".

وأضاف رامي جبر، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه عند مراجعة هذه الحرب من بدايتها، سنجد أن الولايات المتحدة كانت هي المتصدي الرئيسي في عملية تقديم المساعدات، سواء كانت مساعدات عسكرية أو إنسانية أو أموال، أو مساعدات بنية تحتية، حيث كانت هي المتصدي الرئيسي لهذه المسألة، لافتاً إلى أنها هي التي كانت تقف وحدها مع دعم خجول من الأطراف الأوروبية.

وأوضح أن الأطراف الأوروبيين لديهم حسابات أخرى، كما لديهم تعاون مع روسيا بشكل أو بآخر، خاصة فيما يخص قضية الطاقة والغاز، لذلك كان دعمهم لأوكرانيا لا يتعدى الدعم السياسي، أما بالنسبة للدعم المادي والعسكري فكان خجولًا جدًا. 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت تستشعر هذا الأمر وبدأت تسعى للضغط بقوة على الحلفاء الأوروبيين حتى يقدموا شيئًا كبيرًا وملموسًا لأوكرانيا، متوقعاً أن تكون 2023 ستكون مختلفة تماماً عن 2022 فيما يخص الدعم العسكري لأوكرانيا. 

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