عرض 42 فيلم وتكريم محمد رمضان.. تفاصيل الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما في دورته الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية عن عرض 42 فيلمًا مقسمة على أربع مسابقات تتنافس على جوائز المهرجان هذا العام.

ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يعرض 12 فيلمًا و15 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا، وأفلام مسابقة الطلبة تحتوي على 9 أفلام.

كما كشفت عن تكريم الفنان محمد رمضان خلال الدورة الـ12 من المهرجان الذي ينطلق خلال الشهر المقبل تقديرًا لمسيرته الفنية.

ويشارك الفيلم المصري الوثائقي "بعيدًا عن الوطن" في مسابقة الفيلم الطويل، وهو من إخراج شريف الكاتشا، ويشارك أيضًا في تلك المسابقة أفلام: بيت الشعر لمليكة ماء العينين من الجزائر، التاكسي، السينما وأنا لسلام زامباليجر من بوركينا فاسو، والمواطن كوامي للمخرج يوهي أمولي من رواندا، شيموني إخراج أنجيلا واماي من كينيا، الحياة ما بعد إخراج أنيس جاد من الجزائر، وغيرها من الأفلام.

وصل عدد الدول المشاركة في المهرجان هذا العام نحو 31 دولة، منها السنغال دولة ضيف الشرف، وروندا، تونس، بوروندي، المغرب، السنغال، نيجيريا، جنوب إفريقيا، الجزائر، مالي، زامبيا، ليبيا، كينيا، موزمبيق، البرتغال، البرازيل، السويد، ساحل العاج، بنين، وغيرها الكثير من الدول.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة ورئيس اللجنة العليا المنتج جابي خوري، ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وتقام دورته الثانية عشرة في الفترة من 4 إلى 9 فبراير والمهرجان يقيمه وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.